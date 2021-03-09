Россия не видит необходимости в создании единой армии с Беларусью, - посол РФ

9 марта, 2021, 14:04

На сегодняшний день Россия не видит необходимости в объединении своей армии с белорусской

Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает "РИА Новости".

"По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить незыблемость наших границ", - заявил Мезенцев.

Он также подчеркнул, что уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Беларуси достаточный для обеспечения обороноспособности двух государств.

Напомним, ранее Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра по подготовке военных. Ожидается, что два центра будут расположены в Нижегородской и Калининградской области РФ, еще один - в Гродненской области Белоруссии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb