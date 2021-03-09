Россия не видит необходимости в создании единой армии с Беларусью, - посол РФ
Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает "РИА Новости".
"По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить незыблемость наших границ", - заявил Мезенцев.
Он также подчеркнул, что уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Беларуси достаточный для обеспечения обороноспособности двух государств.
Напомним, ранее Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра по подготовке военных. Ожидается, что два центра будут расположены в Нижегородской и Калининградской области РФ, еще один - в Гродненской области Белоруссии.
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