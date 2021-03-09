Резкое повышение акциза на ТИЭНы ударит по госбюджету и переключит курильщиков на контрабандные сигареты, - эксперт

9 марта, 2021, 16:04

"Антитабачные активисты" полуправдой и манипуляциями предлагают Украине с рынком ТИЭН наступить на те же грабли, что и с сигаретами

Об этом заявил директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский в своем блоге на Цензор.нет.

Поведение антитабачных групп, сейчас наблюдается, откровенно радикальной и как и в других проявлениях радикализма в общественно-важных вопросах, многие здесь позволяет себе оперировать полуправдой и однобоко освещать факты. Поэтому чтобы разобраться в теме, рекомендуем ознакомиться с исчерпывающим анализом наиболее распространенных ложных заявлений, пока фигурируют в СМИ.

В своем блоге Александр Яворский отмечает, что полуправда в вопросах налогообложения табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) может лишить курильщиков менее вредной альтернативы сигаретам.

Речь идет об уже известной "поправке №55", которая предусматривает более постепенный рост акциза на ТИЭНы (не в 4,2 раза сразу, а в 3 раза плюс дополнительно по 30% ежегодно). Поэтому эксперт опроверг основные мифы антитабачных групп в отношении повышения акциза на ТИЭН.

Эксперт утверждает, что наиболее манипулятивная тезис, который сейчас неосторожно используют в СМИ, звучит так - акциз снизят на 30%, и бюджет потеряет 3 млрд грн.

По словам Яворского, речь идет не о снижении, а о повышении акциза. Сравнительно со ставками предыдущего года, повышение должно быть не таким кардинальным - акциз на ТИЭН возрастет в 3 раза.

Второе замечание эксперта касается суммы "потерь", которые постоянно меняются в основном в сторону повышения - сначала появилась цифра 1,8 млрд, затем 2,3 млрд, а сейчас уже и 3 млрд грн.

В то же время, гораздо более авторитетная научная организация - Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины дает совершенно противоположный вывод: более постепенный вариант повышения акциза за 5 лет даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, чем "шоковое сценарий", - объясняет Александр Яворский.

Он также отмечает, что за подсчетам его организации - Федерации работодателей Украины, более постепенный сценарий повышения акцизов уже в 2021 году даст госбюджету на 2,6 млрд грн больше доходов, чем резкое повышение акциза в 4,2 раза.

Следующая манипуляция, как отмечает эксперт, это попытки оправдать шоковое одновременное повышение акциза на ТИЭНы в Украине, ссылаясь на опыт Латвии с их акцизом в размере 218 евро.

Реальные цифры же, по словам Александра Яворского, совсем другие - акциз в Украине уже сейчас выше акциза на ТИЭНы в Латвии (0,88 евро с каждой пачки и 0,85 евро соответственно).

После резкого повышения акциза на ТИЭНы в Украине он превысил соответствующие ставки в 15 странах Евросоюза. Но "антитабачные активисты" упорно игнорируют также тот факт, что во всех странах Евросоюза акцизы на ТИЭНы в разы ниже, чем акцизы на сигареты. В отличии от Украины, где "антитабачные активисты" лоббируют, чтобы их уравнять - добавляет эксперт.

Но, во-первых, по данным Министерства финансов Латвийской Республики, повышение ставки до 218 евро, о котором говорят такие активисты, произойдет не с 2021-го, а только с 2023 года. Во-вторых, в странах Евросоюза ставка акциза на ТИЭНы рассчитывается в расчете на 1 кг табака (а не от количества штук, как с 2021 года в Украине). Соответственно, чтобы сравнить со ставками в Латвии украинский акциз нужно перевести из тысяч штук в килограммы табака - объясняет логику подсчетов Александр Яворский.

Аналогично ложными, по мнению эксперта, являются заявления о высокие цены на ТИЭН в Беларуси. Так выглядит еще одно распространенное заблуждение.

Антитабачные лоббисты утверждают, что контрабанды Твена в Украине не будет, ведь цены в соседней Беларуси на Твенте выше, чем в Украине. При этом они умалчивают тот факт, что пачка стиков IQOS в Беларуси стоит 3,9 белорусского рубля, то есть - 42 грн, что существенно ниже цен на аналогичную продукцию в Украине.

Эксперт также обратил внимание на то, что антитабачные группы откровенно игнорируют сообщения о массовых фактах продажи контрабандных Твена из Китая, которые уже зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях, а также через Интернет.

И наконец последняя манипуляция касается увеличения доходов госбюджета в случае резкого роста акциза.

Киевская школа экономика дала свои цифры по 103 млрд грн доходов от акцизов на ТИЭН за следующие 5 лет. Если следовать такой логике, то акцизы надо было повысить не в 4,2 раза, а в 8 или даже лучше, в 10 раз. К сожалению, в этих организациях, вероятно, не слышали о "кривой Лаффера" - когда по достижении определенной критической точки налоговой нагрузки доходы государства от налогов начинают снижаться - объясняет базовые экономические принципы Александр Яворский.

Это объясняется тем, что потребители из-за роста цены будут переключаться на традиционные сигареты и на контрабандную продукцию, с которой вообще не платятся налоги.

Эксперт также напомнил, что "кривая Лаффера" уже больно для Украины сработала на рынке традиционных сигарет - в 2019 госбюджет недополучил 14 млрд. Грн. акцизов с табачной продукции именно из-за серьезного повышения акцизов в предыдущие годы. В т.ч. за счет того, что резко вырос нелегальный рынок сигарет, доля которого, по данным TNS Kantar в 2020 г.. достигла 7%.

По данным СБУ, общие потери Украины по 2017-2019 гг. из-за нелегального табачный рынок составили около 30 млрд грн.