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Espreso.tvСпорт"Ювентус" - "Порту": Где и когда смотреть решающий матч итальянцев в Лиге чемпионов

"Ювентус" - "Порту": Где и когда смотреть решающий матч итальянцев в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" примет португальский "Порту"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч команд завершился победой "Порту" со счетом 2: 1.

За свою историю "Порту" и "Ювентус" встречались 6 раз. 4 победы на счету итальянского клуба, 1 раз команды сыграли вничью, а еще 1 раз выиграли португальцы.

Лига чемпионов

1/8 финала

9 марта

"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) (первый матч - 1: 2)

Турин, стадион "Альянц Стейдиум"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"

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