"Ювентус" - "Порту": Где и когда смотреть решающий матч итальянцев в Лиге чемпионов
9 марта, 2021, 07:15
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" примет португальский "Порту"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч команд завершился победой "Порту" со счетом 2: 1.
За свою историю "Порту" и "Ювентус" встречались 6 раз. 4 победы на счету итальянского клуба, 1 раз команды сыграли вничью, а еще 1 раз выиграли португальцы.
Лига чемпионов
1/8 финала
9 марта
"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) (первый матч - 1: 2)
Турин, стадион "Альянц Стейдиум"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский "Порту" победил туринский "Ювентус".
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