"Украли Крым, крадут и тексты". Российская "писательница" присвоила себе часть контента львовской "Пани Стефы"

9 марта, 2021, 16:11

Блогер пишет, что любит "советский украинский язык", а некоторые рецепты ей якобы присылают из Львова, где "не забыли русский язык"

Российская писательница Инна Метельская-Шереметьева, которая сама себя называет "кулинарным гуру, экспертом кухонной геополитики и рецептурной дипломатии, автором Школы Кухни", регулярно крадет тексты и фото известного львовского кулинарного проекта "Пани Стефа". "Она не просто берет материалы, но и оплетает это все "прибаутками", искажает слова, оно все звучит и выглядит противно".

Рассказала "Еспресо.Захид" исследовательница галицкой кухни Марианна Душар, которая является автором проекта "Пани Стефа".

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"Мне написал незнакомый человек. Мол, обратите внимание, здесь ваши материалы. Я зашла на сайт и ужаснулась, - говорит Марианна Душар. - С одной стороны, я привыкла, что мой контент часто берут без разрешения. Это Интернет и сложно за всем уследить. Однако здесь - неслыханная наглость. Я решила проанализировать ее сайт немного глубже и заметила, что моих материалов там много, с фото и прямо переведены с моими "фирменными" пассажами. Мне, как автору, это крайне неприятно".

В частности, о рецепте "Огиркивки" госпожа Метельская-Шереметьево пишет, что его прислали "из самого Львова, где вопреки всему, правдами и неправдами люди читают русский Дзэн, не забыли русский язык и щедро делятся с "братьями" из России секретами национальной кухни". В опусе к другому рецепту "писательница" пишет: "Обожаю украинский язык. Не старый - Шевченковский, не новый, галицко-политизированный (Боже упаси!), а наш, советский украинский, который даже в литературном виде был ярким, образным и очень весёлым (и я даже не имею в виду суржик)".

скриншот с сайта panistefa.com

скриншот с facebook-страницы Инны Метельскои-Шереметьевой

По словам Марианны Душар, Инна Метельская-Шереметьево крадет материалы не только с "Пани Стефы", но и из книги Дарьи Цвек "В будни и праздники". Исследовательница нашла рецепты от львовского туроператора "Посети", писателя Юрия Винничука, фото "Укринформа". На ее странице есть немало рецептов одесской кухни, которые также могут быть крадеными. Такую любовь "эксперт по кухонной геополитике и рецептурной дипломатии" к украинской кухне объяснить просто: блогер является корреспонденткой ресурса "Яндекс Дзен", который в Украине заблокирован, поэтому шансов, что плагиат разоблачат, было немного.

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Сейчас Марианна Душар будет консультироваться с юристами о возможности подать судебный иск против плагиатора.

"К сожалению, у нас нет действенных механизмов защиты интеллектуальных прав... Я подала несколько жалоб в ФБ - на страницы и отдельные сообщения, однако еще не было отзыва, - говорит Марианна Душар. - Сейчас реальным выглядит немного поднять шума, обратить внимание издательства , где она издается, так далее. Хотя... после того, как Россия у нас украла Крым, может, у них кражи в конституции записаны, я не знаю. Надеюсь, по крайней мере Facebook отреагирует. может, и до Яндекс дзен дойдет...

Не хочется это оставлять просто так. Я всегда гордилась тем, что создаю качественный украиноязычный контент. Но это, оказывается, еще и питательная среда для вот таких плагиаторов".

Кстати, кроме сообщений в "Яндекс Дзен", книги Инны Метельский-Шереметьевой издает издательство "Эксмо". И их можно приобрести в Украине.