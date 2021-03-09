"Шахтер" начал переговоры с экс-тренером "Милана" и "Ювентуса" Аллегри, - журналист "Футбольного формата"

9 марта, 2021, 09:39

На посту главного тренера "Шахтера" португальца Луиша Каштру может заменить итальянец Массимилано Аллегри

Об этом журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщил в Instagram .

По информации источника, "Шахтер" начал переговоры с Массимилиано Аллегри.

"Шахтер", по нашей информации, планирует португальский вектор изменить на итальянский. Уже этим летом. Клуб уже вышел на бывшего тренера "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и начал с ним переговоры ", - написал Ящук.

Аллегри остается без работы с 2019 года, когда его освободили из "Ювентуса", с которым он выиграл 5 чемпионских титулов. Кроме этого, тренер побеждал в Серии A с "Миланом".

"Шахтер" под руководством Луиша Каштру пока занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от "Динамо" на 4 очка. Команда вылетела из Кубка Украины, уступив "Агробизнеса" из первой лиги. Кроме этого, "Шахтер" продолжает борьбу в Лиге Европы, где в 1/8 финала встретится с итальянской "Ромой".

2 марта сообщалось, что главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру покинет команду , если не получит золотые медали чемпионата Украины.

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