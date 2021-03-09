"Переговоры уже можно назвать успешными": посол Украины в Израиле о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19

9 марта, 2021, 12:55

По словам посла Украины в Израиле, переговоры "можно назвать успешными, потому что они продолжаются"

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.

В посольстве рассказали, что сейчас Израиль и Украина обсуждают взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19.

"Речь не идет о названиях вакцин и их производителей. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно тривають.Инициатором этих переговоров израильская сторона. Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет достичь реальных договоренностей ", - пояснили в посольстве.

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В дипмиссии отметили, что израильская сторона заинтересована в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань.

"В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить прежде всего бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях", - отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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