"Хотят, чтобы Украина использовала вакцину страны-агрессора": Степанов заявил о целенаправленной антивакцинальной кампании

9 марта, 2021, 10:37

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине развернута кампания против вакцинации от коронавируса

Об этом сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"В информационном пространстве развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Одним из возможных заказчиков, в том числе есть люди, которые всеми хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира - тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca, другие вакцины. А использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре ", - заявил Степанов.

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Также министр отметил, что проводниками "антивакцинальной вакханалии" есть политики и эксперты, которые комментируют "какая вакцина хорошая, а какая не хорошая".