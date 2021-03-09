"Хотят, чтобы Украина использовала вакцину страны-агрессора": Степанов заявил о целенаправленной антивакцинальной кампании
Об этом сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"В информационном пространстве развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Одним из возможных заказчиков, в том числе есть люди, которые всеми хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира - тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca, другие вакцины. А использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре ", - заявил Степанов.
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Также министр отметил, что проводниками "антивакцинальной вакханалии" есть политики и эксперты, которые комментируют "какая вакцина хорошая, а какая не хорошая".
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