"Чтобы мы были защищены от атак РФ": Данилов заявил, что английский должен быть вторым языком в стране

Об этом он сообщил во время форума "Украина 30", передает РБК-Украина .

"К сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык независимости. И мы за не обратили внимание на английский, который должен быть обязательно вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от РФ ", - заявил Данилов.

По его словам, ранее политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина.

"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского сада и школы ... Его не надо учить, его нужно знать", - добавил Данилов.