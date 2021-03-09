"Чтобы мы были защищены от атак РФ": Данилов заявил, что английский должен быть вторым языком в стране
Об этом он сообщил во время форума "Украина 30", передает РБК-Украина .
"К сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык независимости. И мы за не обратили внимание на английский, который должен быть обязательно вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от РФ ", - заявил Данилов.
По его словам, ранее политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина.
"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского сада и школы ... Его не надо учить, его нужно знать", - добавил Данилов.
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