"Боруссия" - "Севилья": Где и когда смотреть матч ЛЧ
9 марта, 2021, 07:45
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" примет испанскую "Севилью"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч между командами завершился победой "Боруссии" на выезде (3: 2).
За свою историю "Севилья" и дортмундская "Боруссия" встречались трижды. Две победы одержали испанцы, а еще один матч завершился вничью.
Лига чемпионов
1/8 финала
9 марта
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) (первый матч - 3: 2)
Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"
- Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью".
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