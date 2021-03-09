"Боруссия" - "Севилья": Где и когда смотреть матч ЛЧ

9 марта, 2021, 07:45

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" примет испанскую "Севилью"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между командами завершился победой "Боруссии" на выезде (3: 2).

За свою историю "Севилья" и дортмундская "Боруссия" встречались трижды. Две победы одержали испанцы, а еще один матч завершился вничью.

Лига чемпионов

1/8 финала

9 марта

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания) (первый матч - 3: 2)

Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"

Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью".

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