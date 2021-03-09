Притула заявил о выходе из шоу "Где логика?" на "Новом канале" из-за российских владельцев формата

9 марта, 2021, 15:27

9 марта Сергей Притула объявил о выходе из формата шоу "Где логика?" из-за бенефициаров шоу с российскими паспортами

Об этом шоумен и политик Сергей Притула заявил в Facebok.

Притула отметил, что 9 марта в эфире Нового канала будет показан первый из 15 выпусков первого сезона программы "Где логика?", которую "Новый" снимал в ноябре прошлого года.

Шоумен отметил, что сезон станет "первым и последним" с его участием в качестве ведущего.

"Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет", - объяснил свое решение Сергей Питула.

Отметим, шоу с аналогичным названием и в том же формате с 2015 года выходит на телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production.

В комментариях к сообщению Притула объявил, что на этой неделе начинает съемки пилотного выпуска нового шоу собственного производства, которое заменит в его графике прооект "Где логика?"

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