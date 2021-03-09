Промоутер объяснил, почему бои Усика исчезли с телеканала "Интер"
Об этом Александр Красюк заявил в интервью Чемпиону .
По словам Александра Красюка, который является промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик, боксерские трансляции в мире уже давно перешли на цифровые платформы, поэтому K2 Promotions решила быть в тренде.
"Мegogo - это не телеканал. Это цифровой сервис доступа к контенту. Бокс в Америке и Великобритании перешел именно на такой формат" речи ". Американская компания Top Rank сотрудничает с ESPN, Matchroom с DAZN и Sky Sports, Queensberry с BT Sport. И теперь K2 с Megogo. Наше сотрудничество - это шаг в будущее. это капитальное расширение инструментов общения с потребителем. Поэтому деньги здесь играют главную роль. За этот короткий период сотрудничества мы уже получили подтверждение правильности своего решения. А телеканал "Интер" - это долгое время наш надежный партнер, которому мы безмерно благодарны за 12 лет плодотворного сотрудничества.
- 16 декабря стало известно, что Усик после завершения контракта с K2 Promotions представлять собственную промоутерскую компанию .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти