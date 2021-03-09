Промоутер объяснил, почему бои Усика исчезли с телеканала "Интер"

9 марта, 2021, 13:15

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что промоутерская компания прекратила сотрудничество с телеканалом "Интер" и заключила контракт с сервисом Мegogo, чтобы шагать в ногу со временем

Об этом Александр Красюк заявил в интервью Чемпиону .

По словам Александра Красюка, который является промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик, боксерские трансляции в мире уже давно перешли на цифровые платформы, поэтому K2 Promotions решила быть в тренде.

"Мegogo - это не телеканал. Это цифровой сервис доступа к контенту. Бокс в Америке и Великобритании перешел именно на такой формат" речи ". Американская компания Top Rank сотрудничает с ESPN, Matchroom с DAZN и Sky Sports, Queensberry с BT Sport. И теперь K2 с Megogo. Наше сотрудничество - это шаг в будущее. это капитальное расширение инструментов общения с потребителем. Поэтому деньги здесь играют главную роль. За этот короткий период сотрудничества мы уже получили подтверждение правильности своего решения. А телеканал "Интер" - это долгое время наш надежный партнер, которому мы безмерно благодарны за 12 лет плодотворного сотрудничества.

16 декабря стало известно, что Усик после завершения контракта с K2 Promotions представлять собственную промоутерскую компанию .

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