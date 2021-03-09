Промоутер назвал условие, при котором Усик проведет следующий бой против Джошуа

9 марта, 2021, 14:14

В следующем поединке украинский боксер Александр Усик может встретиться с Джошуа, если британец не договорится с соотечественником Тайсоном Фьюри

Об этом заявил промоутер украинского боксера - Александр Красюк в интервью Чемпиону .

По словам генерального промоутера K2 Promotions, если британцы не договорятся о бое за звание абсолютного чемпиона мира, то Александр Усик в следующем поединке встретится не из Джо Джойсом, а с Джошуа.

"Бой Джошуа - Фьюри до сих пор не объявлено. Без его объявление не существует юридических оснований объявлять поединок Джойс - Усик за" временного "чемпиона. А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа - Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы ", - сказал Красюк.

Усик и Джойс должны встретиться в поединке за пояс "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Напомним, 9 марта Александр Усик заявил, что пока не знает, когда состоится его следующий поединок и кто станет его соперником .

Кроме этого, 9 марта стало известно, что Тайсон Фьюри недоволен , что переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с его соотечественником Энтони Джошуа затягиваются.

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