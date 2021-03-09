Процесс вакцинации от COVID-19 идет не по плану, - Степанов

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

С начала вакцинации в Украине привили 19118 человек.

"Меня не устраивают эти цифры. Я ставил другую задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки, которые мы должны были вакцинировать . И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть более 3 тыс. ", - заявил Степанов.

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Министр решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы увеличить количество вакцинированных.

"Сегодня проведем селектор, в котором будут принимать участие председатели областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения", - добавил он.