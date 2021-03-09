Полярная шапка и песчаные дюны с кратерами: китайский зонд прислал первые фото Марса
Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
На орбиту Красной планеты аппарат вышел 10 февраля, с 26 февраля он начал научные исследования, в частности фотосъемку поверхности Марса и изучение минерального состава.
Два из трех опубликованных фото сделали панхроматической камерой высокого разрешения (70 сантиметров на пиксель) с расстояния 330-350 километров от поверхности планеты. Третье, цветное фото сделано камерой средней разрешающей способности, на нем северная полярная шапка Марса.
Исследовал зонд ударный бассейн равнина Утопия, именно здесь в мае-июне должен сесть марсоход китайской миссии. Диаметр самого большого кратера на снимках - примерно 620 метров, внутри него и рядом можно увидеть песчаные дюны.
В феврале на Марсе образовалась очередь из земных аппаратов. На планету высадился марсоход NASA под названием Perseverance , который продолжит геологические исследования своих предшественников. Также на орбиту Красной планеты вышел первый в истории арабский марсианский зонд - это миссия Объединенных Арабских Эмиратов. 14 февраля этот зонд передал на Землю свое первое фото.
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