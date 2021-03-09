Оккупанты глушат беспилотник ОБСЕ, который обследует линию разграничения на Донбассе

9 марта, 2021, 16:11

На Донбассе беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который обследовал линию разграничения, получил повреждения сигнала обоих модулей GPS

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что 7 марта беспилотник ОБСЕ совершал плановый полет вдоль линии разграничения в Донецкой области. Однако около 12:00, пролетая недалеко от населенного пункта Опытное, он начал терять сигнал GPS.

"Команда Миссии, пытаясь посадить летательный аппарат, направила БПЛА на базу вблизи населенного пункта Степановка, на подконтрольной правительству Украины территории. Запустив режим полета по кругу, оператор надеялся восстановить связь с летательным аппаратом, однако БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, после того, как был потерян контроль над пространственным положением БПЛА, наблюдатели начали его аварийную посадку.

"Во время второй попытки приземлить, БПЛА вышел из-под контроля и начал стремительно терять высоту и упал в поле, примерно в 1,5 км к востоку от населенного пункта Романовка", - говорится в сообщении.

В свою очередь представители СММ ОБСЕ обратились к Командование ООС по оказанию помощи в поиске БПЛА. Украинской стороной СЦКК были предоставлены гарантии безопасности для проведения поисковых работ и выделена группа саперов ДСНС. Сейчас продолжаются работы по изучению причин аварии.

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