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Espreso.tvОбществоОбъявили лауреатов Шевченковской премии-2021

Объявили лауреатов Шевченковской премии-2021


фото: zaxid.net
В этом году лауреатами премии названы Станислав Асеевза сборник эссе "В изоляции", режиссер Валентин Васянович за киноленту "Атлантида", а также Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба"

Об этом сообщает " Укринформ ".

9 марта объявили 6 номинантов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стал Станислав Асеев за работу "В изоляции".

В номинации "Киноискусство" - лауреат Валентин Васянович с артхаусным фильмом "Атлантида".

В номинации "Визуальные искусства" - Борис Михайлов с проектом "Испытание смертью".

В номинации "Литература" победительницей избрана Оксана Луцишина с романом "Иван и Феба".

В номинации "Музыкальное искусство" премию вручили за цикл "Архитектура голоса" музыкальном агентству "УХО" - Александре Андрусик (директор агентства), Евгению Шимальському (соучредитель агентства) и Екатерине Суле (исполнительный продюсер),

В номинации "Театральное искусство" - Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинский "Лісова пісня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

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