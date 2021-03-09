Объявили лауреатов Шевченковской премии-2021
Об этом сообщает " Укринформ ".
9 марта объявили 6 номинантов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стал Станислав Асеев за работу "В изоляции".
В номинации "Киноискусство" - лауреат Валентин Васянович с артхаусным фильмом "Атлантида".
В номинации "Визуальные искусства" - Борис Михайлов с проектом "Испытание смертью".
В номинации "Литература" победительницей избрана Оксана Луцишина с романом "Иван и Феба".
В номинации "Музыкальное искусство" премию вручили за цикл "Архитектура голоса" музыкальном агентству "УХО" - Александре Андрусик (директор агентства), Евгению Шимальському (соучредитель агентства) и Екатерине Суле (исполнительный продюсер),
В номинации "Театральное искусство" - Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинский "Лісова пісня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
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