Обострение на Донбассе: оккупанты 18 раз обстреляли позиции ООС

9 марта, 2021, 18:52

За текущие сутки, 9 марта, зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне оккупанты совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Троицкое оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройство противником инженерных позиций.

На действия российских оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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