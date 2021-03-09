Новый президент "Барселоны" назвал футболистов, которых подпишет летом
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, Жоан Лапорта решил усилить состав "Барселоны" нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и защитником "Баварии" Давидом Алабой.
Интересно, что оба футболистов летом этого года станут свободными агентами и смогут присоединиться к "Барселоне" бесплатно. Испанцы уже контактировали с агентами австрийца и аргентинца.
В текущем сезоне 28-летний Алаба провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает австрийца в 55 млн евро.
На счету 33-летнего Агуэро 11 матчей и всего 2 забитых мяча. Трансферная стоимость аргентинца составляет 35 млн евро.
- 5 февраля стало известно, что форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро хочет продолжить карьеру в "Барселоне" .
- 16 февраля Давид Алаба объявил, что покинет немецкую "Баварию" летом.
- 4 марта сообщалось, что защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия летом бесплатно присоединится к "Барселоне".
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