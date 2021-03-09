Новый президент "Барселоны" назвал футболистов, которых подпишет летом

9 марта, 2021, 19:19

Новоиспеченный президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта определился с первыми подписаниями во время летнего трансферного окна

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, Жоан Лапорта решил усилить состав "Барселоны" нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и защитником "Баварии" Давидом Алабой.

Интересно, что оба футболистов летом этого года станут свободными агентами и смогут присоединиться к "Барселоне" бесплатно. Испанцы уже контактировали с агентами австрийца и аргентинца.

В текущем сезоне 28-летний Алаба провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает австрийца в 55 млн евро.

На счету 33-летнего Агуэро 11 матчей и всего 2 забитых мяча. Трансферная стоимость аргентинца составляет 35 млн евро.