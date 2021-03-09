На столе лежит конкретный план мирного урегулирования на Донбассе, - Ермак

9 марта, 2021, 22:11

План мирного урегулирования на Донбассе будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате

Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии Германского общества внешней политики, сообщает Укринформ.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права. Подчеркиваю, план мирный - на столе и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - заявил Ермак.

По его словам, если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Представитель Украины на консультациях в нормандском формате объяснил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией.

Как надеется Ермак, он будет "предметом мощного обсуждения через неделю - две" во время видеоконференции в нормандском формате: создание так называемых кластеров, которые могут "стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов".

Ермак отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и расширить свой мандат для наблюдения.

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