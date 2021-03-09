На Львовщине разоблачили банду, участники которой представлялись полицией и требовали деньги от наркозависимых

9 марта, 2021, 13:18

5 марта полиция "по горячим следам" задержала банду: рецидивисты разделились на две группы - первая продала мужчине наркотики, а вторая, представившись правоохранителями, задержала его и требовала взятку в $ 10 тыс.

Об этом сообщает полиция Львовщины.

Правоохранители по горячим следам задержали банду из 4 рецидивистов.

Отмечается, что деятельность банды организовал "смотрящий" за Лычаковской тюрьмой. Там он из числа осужденных подобрал 4 участников группы. Все бандиты - местные жители, неоднократно судимые за имущественные и связанные с наркотиками преступления.

"После освобождения из мест лишения свободы они объединились для" работы ". Специализировались на вымогательстве денег с граждан, даже организовывали их похищения. Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые лица", - добавили в полиции.

Банду задержали после похищения мужа. Рециивисты продали жителю Ровенской наркотики, после чего "задержали" его и требовали взятку в $ 10 тыс.

Под давлением бандитов, мужчина попросил свою жену перечислить на их счет часть средств - 25 тыс. грн.

"5 марта полицейские задержали участников группировки по« горячим »следам. У злоумышленников изъяли имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги", - отметили правоохранители.

Следователи сообщили задержанным о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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