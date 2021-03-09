Милованов объяснил, кого должен коснуться пересмотр приватизации 90-х
Об этом сообщает Сегодня .
"Посмотреть приватизацию - значит проверить, где было нарушено право собственности, в том числе и государства. Но проверять надо наиболее вопиющие случаи - там, где украли предприятия и где в не инвестировали и не вкладывали, там где, по сути, ограбили Украину", - цитирует издание слова Милованова.
В качестве примера такого случая он привел пример Запорожского алюминиевого комбината, который был выкуплен российским "Русалом" и фактически уничтожен, после чего снова вернулся в государственную собственность.
"Именно такие или подобные случаи, когда, по сути, предприятия разрушались, а не развивались, должны быть пересмотрены. Это важно для экономики", - подчеркнул Милованов.
Однако, по словам Милованова, если предприниматель приватизировал имущество с нарушением или даже не доплатил за предприятие, но развивал его - оно работает, создает рабочие места и платит налоги - можно применить "нулевую декларацию".
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