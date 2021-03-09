Морозы до -15 °C и без осадков: синоптик Наталья Диденко о погоде 10 марта

9 марта, 2021, 17:00

В Украине 10 марта ожидается морозная погода, осадков не предвидится

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Весна всегда имеет свои планы, поэтому потихоньку смотрим на синоптическую ситуацию 10 марта. В среду большая часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадки существенные не ожидается, - отметила синоптик.

Ветер будет с северо-востока, умеренный.

Ближайшая ночь холодная, -5 °C ... -10 °C, на северо-востоке и севере местами -10 °C ... -15 °C.

Завтра днем предполагается от -3 °C до +3 °C, на Закарпатье до +6 °C.

В Киеве 10 марта будет сухо и холодно, ночью -5 °C ... -8 °C, днем 0 °C ... -2 °C.

По словам пани Диденко, потепление вместе с осадками придет в Украину в конце недели.

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