Морозы до -15 °C и без осадков: синоптик Наталья Диденко о погоде 10 марта
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Весна всегда имеет свои планы, поэтому потихоньку смотрим на синоптическую ситуацию 10 марта. В среду большая часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадки существенные не ожидается, - отметила синоптик.
Ветер будет с северо-востока, умеренный.
Ближайшая ночь холодная, -5 °C ... -10 °C, на северо-востоке и севере местами -10 °C ... -15 °C.
Завтра днем предполагается от -3 °C до +3 °C, на Закарпатье до +6 °C.
В Киеве 10 марта будет сухо и холодно, ночью -5 °C ... -8 °C, днем 0 °C ... -2 °C.
По словам пани Диденко, потепление вместе с осадками придет в Украину в конце недели.
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