Лидер сборной Украины не сыграет против Франции на старте отбора ЧМ-2022, - СМИ
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub .
По его информации, несмотря на то, что Степаненко был вызван на матчи против Франции, Казахстана и Финляндии, он не поможет сборной Украины в этих встречах из-за травмы.
"Проблемы с коленом. Без Степаненко будет очень трудно. Особенно во Франции. Да и против финнов и против казахов, где нужно будет навязывать борьбу, тоже будет трудно. Хочется, чтобы Тарас вышел на футбольное поле. Посмотрите, как" Шахтер "играет без него. Мяч никто не отбирает вообще", - сказал Цыганик.
Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).
- Напомним, 5 марта главный тренер Андрей Шевченко определился с расширенной заявке сборной Украины на мартовские матчи.
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