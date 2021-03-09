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Espreso.tvСпортЛидер сборной Украины не сыграет против Франции на старте отбора ЧМ-2022, - СМИ

Лидер сборной Украины не сыграет против Франции на старте отбора ЧМ-2022, - СМИ


фото: Getty Images
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пропустит стартовые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub .

По его информации, несмотря на то, что Степаненко был вызван на матчи против Франции, Казахстана и Финляндии, он не поможет сборной Украины в этих встречах из-за травмы.

"Проблемы с коленом. Без Степаненко будет очень трудно. Особенно во Франции. Да и против финнов и против казахов, где нужно будет навязывать борьбу, тоже будет трудно. Хочется, чтобы Тарас вышел на футбольное поле. Посмотрите, как" Шахтер "играет без него. Мяч никто не отбирает вообще", - сказал Цыганик.

Сборная Украины в первых трех турах квалификации ЧМ-2022 сыграет против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

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