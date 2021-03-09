Курс валют: гривна начала неделю с укрепления

9 марта, 2021, 09:13

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 9 марта 2021 года на отметке 27,71 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 5 марта курс составлял 27,76 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 9 марта установлена на уровне 33,08 грн / евро. По состоянию на 5 марта курс составлял 33,40 грн / евро.

На наличном рынке 9 марта станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,70 продают - по 27,88 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 27,80 грн / $, продажи - в пределах 27,69 - 28,50 грн / $.

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