Кто ворует в Украине по $37 млрд ежегодно? Владимир Омелян в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

9 марта, 2021, 14:05

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Коломойский под санкциями. Молчание Зеленского. Кто ворует в Украине по $37 млрд ежегодно?

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-министром инфраструктуры, политиком Владимиром Омеляном.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".