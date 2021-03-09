Количество установленных памятников Шевченко в мире стало рекордным, - МИД

"В день рождения великого Кобзаря Министерство иностранных дел подготовило ему особый подарок, официально зарегистрировав мировой рекорд по количеству установленных памятников выдающемуся писателю в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Министерство сообщило, что в течение года тщательно собирало информацию о количестве памятников вместе с государственными областными администрациями, посольствами Украины и украинскими общинами за рубежом.

"Книга рекордов Украины" зафиксировала, что в мире установлено 1 167 памятников Тарасу Шевченко. Из них 99 - в 44 зарубежных странах и 1 068 - в Украине.

"Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина - там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Международную экспертизу заявки и анализ доказательной базы провел Национальный проект "Книга рекордов Украины". Заявка на рекорд подается за 4 месяца до объявления результатов. Анализ, экспертиза и соответствие рекорда проводится совместно с представителями и партнерами "Книги рекордов" в мире.