Ко дню рождения Кобзаря: во Флоренции открыли памятник Тарасу Шевченко

9 марта, 2021, 15:48

9 марта в итальянском городе Флоренция открыли памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий в Facebook.

"Флоренция. Здесь открыт в день рождения Тараса Шевченко первый, установленный во времена независимости в Италии памятник Кобзарю", - отметил он.

В свою очередь, мэр Киеве Виталий Кличко отметил, что над проектом работали несколько лет.

"Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли, за то, что мы наконец, воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет", - написал он в Telegram.

Кличко отметил, что монумент установлен в центре города, недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Автор памятника является украинский скульптор Олег Пинчук.

"Памятник, изготовленный на средства украинских меценатов, является подарком Флоренции от города Киева", - добавил мэр.

Фото: Николай Княжицкий / Facebook

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