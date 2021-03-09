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Espreso.tvСпортКлуб Ярмоленко рискует потерять главного тренера

Клуб Ярмоленко рискует потерять главного тренера


фото: Getty Images
Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес может покинуть лондонский клуб

Об этом сообщает GiveMeSport.

По информации источника, шотландский "Селтик" считает коуча английского "Вест Хэма" Дэвида Мойеса потенциальным кандидатом на пост главного тренера.

У Мойеса летом заканчивается контракт с лондонцами и в Шотландии надеются, что смогут договориться с 57-летним специалистом.

"Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, занимает пятую позицию в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы борются за выход в Лигу чемпионов.

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