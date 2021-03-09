Клуб Ярмоленко рискует потерять главного тренера

9 марта, 2021, 21:15

Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес может покинуть лондонский клуб

Об этом сообщает GiveMeSport.

По информации источника, шотландский "Селтик" считает коуча английского "Вест Хэма" Дэвида Мойеса потенциальным кандидатом на пост главного тренера.

У Мойеса летом заканчивается контракт с лондонцами и в Шотландии надеются, что смогут договориться с 57-летним специалистом.

"Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, занимает пятую позицию в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы борются за выход в Лигу чемпионов.

27 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb