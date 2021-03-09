Холифилд заявил, что Тайсон срывает их третий бой
Об этом сообщает Daily Star .
По словам Эвандера Холифилда третий бой между ветеранами бокса оказался под угрозой срыва из-за позиции Майка Тайсона.
"Моя сторона пыталась организовать этот бой, но мы не получили ничего, кроме оправданий. Сейчас я могу понять, почему Тайсон хотел провести разминку перед тем, как думать о поединке со мной. Рой Джонс был хорошим локальным оппонентом для Майка, но бой со мной стал бы глобальным событием ", - сказал 58-летний Холифилд.
Он призвал 54-летнего Тайсона все-таки устроить бой.
"Единственный поединок, который все хотят увидеть - это наш бой с Майком. Нет никаких причин, почему это не должно произойти. Достаточно оправданий. Этот бой должен состояться ради наследства каждого из нас. Тайсон, подписывай контракт и выходи в ринг. Мир ждет, и теперь все зависит от тебя ", - сказал Холифилд.
Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.
- Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $ 200 млн .
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