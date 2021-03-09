Греция планирует с середины мая открыться для туристов
9 марта, 2021, 17:36
Если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране позволит, Греция откроется для туристов с 14 мая
Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теохарис, передает The Guardian.
"Греция намерена начать свой жизненно важный летний сезон до середины мая", - заявил Теохарис.
Он отметил, что в Грецию можно будет попасть при наличии отрицательного теста на коронавирус или если человек полностью вакцинировался от COVID-19.
"В Греции будут приветствоваться туристы, которые перед поездкой или будут вакцинированы, или у них будут антитела, либо отрицательный тест на коронавирус. Все туристы будут проходить выборочную проверку", - добавил министр.
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