Гончаренко публично вакцинировался от коронавируса

9 марта, 2021, 18:29

9 марта нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко вакцинировался препаратом Covishield

Об этом нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в Telegram.

Гончаренко рассказал, как попал на вакцинацию. Он отметил, что вакцинировался препаратом Covishield в Одессе.

По его словам, все публичные лица, которые хотят популяризировать вакцину своим примером должны зарегистрироваться.

Он отметил, что в каждом флаконе только 10 доз вакцины, которые можно хранить только в течение 6 часов после открытия ампулы.

"После 6 часов остатки вакцины выбрасывают, поэтому если есть такие остатки, ими могут вакцинировать общественных деятелей", - отметил он.

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