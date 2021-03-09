Голова Рады Разумков задекларировал 1,3 млн грн от "отчуждения движимого имущества"

9 марта, 2021, 11:21

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,3 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , с ссылкой на реестр деклараций.

Отмечается, что доход был получен от отчуждения движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав ..

Информация о том, какое именно имущество отчуждено, в сообщении отсутствует. Сделка состоялась 3 марта.