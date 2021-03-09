Голова Рады Разумков задекларировал 1,3 млн грн от "отчуждения движимого имущества"
9 марта, 2021, 11:21
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,3 млн грн
Об этом сообщает Цензор.НЕТ , с ссылкой на реестр деклараций.
Отмечается, что доход был получен от отчуждения движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав ..
Информация о том, какое именно имущество отчуждено, в сообщении отсутствует. Сделка состоялась 3 марта.
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