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Espreso.tvОбществоГолова Рады Разумков задекларировал 1,3 млн грн от "отчуждения движимого имущества"

Голова Рады Разумков задекларировал 1,3 млн грн от "отчуждения движимого имущества"


фото: korrespondent.net
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,3 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , с ссылкой на реестр деклараций.

Отмечается, что доход был получен от отчуждения движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав ..

Информация о том, какое именно имущество отчуждено, в сообщении отсутствует. Сделка состоялась 3 марта.

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