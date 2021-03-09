Европарламент лишил иммунитета лидера каталонських сепаратистов
Об этом сообщает Радио Свобода .
Это решение позволяет Верховному суду Испании восстановить процесс с европейским ордером на арест политиков, заморожен из-за их статус евродепутатов.
Политиков разыскивают в Испании за роль в организации незаконного голосования по отделению 2017 каталонским правительством и сепаратистскими законодателями.
За снятие иммунитета с Пучдемона проголосовали 400 евродепутатов, 248 были против, еще 45 воздержались. Решение о Тони Комина и Клары Понсати собрало 404 голоса поддержки.
Первая реакция испанского правительства прозвучало от министра иностранных дел Аранчи Гонсалес Лаи, которая считает, что решение Европарламента демонстрирует силу верховенства права в Испании и уважение к правосудию.
По ее словам, "проблемы Каталонии решаются в Испании, они не решаются в Европе".
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