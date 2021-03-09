ДТП в Польше: тела пятерых украинцев готовят к отправке в Украину, - консул
9 марта, 2021, 20:02
Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что тела пятерых погибших в ДТП украинского автобуса на юге Польши готовят к отправке
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".
"Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду", - сказал Павлюк.
Он отметил, что умершими являются женщины 1960, 1967 и 1988 г.р., а также мужчины 1968 и 1992 г.р. Это жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.
Дипломат также отметил, что в больницах Подкарпатского воеводства продолжают находиться 24 пассажира украинского автобуса, двое из которых - в тяжелом состоянии.
- Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон, в результате чего погибли 5 человек.
- ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы, вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
- 6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину.
- По состоянию на 8 марта в польских больницах находилось 25 пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии .
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