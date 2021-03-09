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ДТП в Польше: тела пятерых украинцев готовят к отправке в Украину, - консул

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что тела пятерых погибших в ДТП украинского автобуса на юге Польши готовят к отправке

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"Оформляются все документы на транспортировку тел в Украину. Перевозка может начаться в среду", - сказал Павлюк.

Он отметил, что умершими являются женщины 1960, 1967 и 1988 г.р., а также мужчины 1968 и 1992 г.р. Это жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Дипломат также отметил, что в больницах Подкарпатского воеводства продолжают находиться 24 пассажира украинского автобуса, двое из которых - в тяжелом состоянии.

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