Делегаты съезда судей выбрали трех членов Высшего совета правосудия

9 марта, 2021, 21:20

Делегаты XVIII съезда судей выбрали судей Сергея Болотина, Виталия Салихова и Валерия Сухова членами Высшего совета правосудия (ВСП)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Тайным голосованием наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валерий Суховый.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВРП съезд проведет повторное голосование.

Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня, планируется избрание еще одного члена ВРУ, судьи Конституционного Суда, а также переизбрание Совета судей Украины.