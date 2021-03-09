Делегаты съезда судей выбрали трех членов Высшего совета правосудия
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Тайным голосованием наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валерий Суховый.
Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВРП съезд проведет повторное голосование.
Работа съезда судей в Киеве продлится еще два дня, планируется избрание еще одного члена ВРУ, судьи Конституционного Суда, а также переизбрание Совета судей Украины.
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