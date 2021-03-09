Данилов назвал дату следующего заседания СНБО

9 марта, 2021, 14:02

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны должно пройти 12 марта

Об этом во время пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина .

"В пятницу, 12 марта, состоится очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта - ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - отметил он.

По словам Данилова, "совещания СНБО происходят в плановом режиме".

"Пятница - это день Совета национальной безопасности и обороны. Поэтому раз в неделю или раз месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - отметил он.

Также секретарь СНБО добавил, что "до начала совещания СНБО в пятницу никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лиц, в частности Игоря Коломойского и Оксану Марченко, и другие вопросы, которые будут рассматриваться на совещании".

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