Цифровизация здравоохранения: Минздрав назвал ключевые проекты до 2023 года

9 марта, 2021, 16:22

Министерство здравоохранения назвало приоритетные проекты по цифровизации сектора до 2023 года

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения написала в Facebook.

Согласно сообщению, ведомство совместно с Национальной службой здоровья Украины, государственным предприятием "Электронное здоровье", государственным учреждением "Центр общественного здоровья МЗ Украины" определило проекты цифровой трансформации в сфере здравоохранения до 2023 года.

Отмечается, что в рамках инициативы был создан публичный каталог проектов цифровой трансформации до 2023 года. В каталог вошло 94 проекта, которые в открытом доступе содержат статусы и доступы к информации о проектах, а также дедлайны и ответственных исполнителей за реализацию проекта.

Так, среди наиболее приоритетных направлений до 2023 года Минздрав определил развитие медицинских услуг и управление медицинской информацией (ЭСЗ), обеспечение качества и безопасности медицинских средств и медицинских изделий (е-лекарства), продвижение здорового образа жизни, защиту населения от инфекционных болезней и противодействие социально опасным заболеваниям (е-общественное здоровье).

При этом каждое из направлений содержит свои подпроекты.

Так, направления ЭСЗ касается создание электронного кабинета пациента, электронный стационар, электронный план лечения, электронные медицинские обследования, модуль чувствительных данных, электронные медицинские заключения, в частности о временной нетрудоспособности, для получения водительского удостоверения, о состоянии функциональности человека, о смерти.

Проект е-лекарства включает создание электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий еStock, модернизацию Государственного реестра лекарственных средств, создание Государственного реестра медицинских изделий, электронный рецепт на инсулины, наркотические средства и все рецептурные препараты.

Подпроекты е-общественного здоровья предусматривают создание электронной интегрированной информационной системы наблюдения за инфекционными заболеваниями (ЭЛИСНЗ), медицинской информационной системы "Мониторинг социально значимых заболеваний", информационного фонда в сфере общественного здоровья.

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