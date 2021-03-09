12 штатов подали иск к Байдену из-за его климатического указа

9 марта, 2021, 11:22

Власти 12 американских штатов подала иск к президенту страны Джо Байдену и его администрации

Иск связан с подписанием указа о защите здоровья населения и окружающей среды, пишет издание The Hill.

Иск подали в федеральный суд штата Миссури. В нем указано, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

Указ президента свидетельствует, что федеральная власть может утверждать цифры общественных расходов парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения. А это приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны.

Истцы считают, что указ нарушает принцип разделения властей, а общая сумма затрат может составить 9,5 трлн долларов.

Отмечается, что сначала иск выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, к нему также присоединились коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Монтаны, Канзаса, Огайо, Небраски, Оклахомы, Теннесси, Юта и Южной Каролины.

Напомним, 19 февраля Штаты официально вернулись в Парижское климатическое соглашение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb