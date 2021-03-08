В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса меньше тысячи человек
Об этом сообщает верифицированный МОЗ телеграмм канал Коронавирус_инфо.
С начала кампании привито 17947 человек, из них получили 1 дозу - 17 947 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 10 прививок;
Волынская область - 20 прививок;
Днепропетровская область - 40 прививок;
Донецкая область - 240 прививок;
Закарпатская область - 10 прививок;
Запорожская область - 10 прививок;
Киевская область - 60 прививок;
Луганская область - 180 прививок;
Львовская область - 90 прививок;
Одесская область - 40 прививок;
Полтавская область - 30 прививок;
Тернопольская область - 40 прививок;
Харьковская область - 50 прививок;
Хмельницкая область - 30 прививок;
Черновицкая область - 20 прививок;
Черкасская область - 40 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (240 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2180 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (324 прививки).
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