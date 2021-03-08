В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса меньше тысячи человек

8 марта, 2021, 10:13

910 человек привито против COVID-19 за сутки 7 марта в Украине

Об этом сообщает верифицированный МОЗ телеграмм канал Коронавирус_инфо.

С начала кампании привито 17947 человек, из них получили 1 дозу - 17 947 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 20 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 240 прививок;

Закарпатская область - 10 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Киевская область - 60 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 90 прививок;

Одесская область - 40 прививок;

Полтавская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 40 прививок;

Харьковская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 30 прививок;

Черновицкая область - 20 прививок;

Черкасская область - 40 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (240 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2180 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (324 прививки).

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