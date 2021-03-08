В США сообщили о "многообещающих" результатах лечения экспериментальным препаратом от COVID-19

8 марта, 2021, 20:24

Компания Merck из США сообщила о "многообещающих" результатах лечения от коронавируса препаратом Молнупиравир (Molnupiravir)

Об этом сообщает "Укринформ" .

Препарат Молнупиравир разработан компанией Merck разработал совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics.

Лекарство протестовали на более чем 200 пациентах с COVID-19, которые не нуждались в госпитализации. В группе больных, получавших Молнупиравир, обнаружили более быстрое уменьшение уровня заразности вируса, чем у пациентов, принимавших плацебо.

Главный исследователь и профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильям Фишер заявил о "многообещающих" выводах исследований и отметил, что действенность препарата нужно дополнительно изучить.

Принцип действия Молнупиравира основан на повреждении вируса при его репликации. Этот противовирусный препарат принимают перорально.

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