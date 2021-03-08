В "Слуге народа" запускают движение Зе!Женщины

8 марта, 2021, 15:40

В партии "Слуга народа" создают движение Зе!Женщины для внедрения политики гендерного равенства на национальном и местном уровнях

Об этом сообщает сайт партии.

"В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины", - сказал глава партии Александр Корниенко.

Народная депутатка от "Слуги народа" Марина Бардина отметила, что движение Зе!Женщины имеет целью увеличение женского представительства в украинской политике.

"Зе! Женщины - это объединение депутаток партии "Слуга народу", которые работают в парламенте и местных советах для реализации политики равенства, увеличения женского представительства в политике и воплощения национальной программы по гендерному равенству ", - сказала Бардина.

Напомним, 8 марта в Украине состоялась акция Марш женщин 2021 за равные с мужчинами права женщин в украинском обществе.

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