В Киеве Porsche Cayenne налетел на отбойник: машину проткнуло насквозь, водитель госпитализирован, образовалась пробка

8 марта, 2021, 19:16

В понедельник, 8 марта, в Голосеевском районе Киева люксовый кроссовер Porsche Cayenne налетел на отбойник на развилке дороги

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Авария произошла на съезде с ул. Заболотного на Столичное шоссе. По имеющимся данным, Porsche Cayenne двигался по улице Заболотного в направлении Столичного шоссе. На развилке дороги водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в отбойник.

Удар был настолько мощным, что металлическая лента отбойника проткнула автомобиль насквозь. Несмотря на то, что отбойник полностью прошел сквозь машину, водитель, по словам свидетелей происшествия, тяжелых травм не получил. Однако медики скорой помощи госпитализировали его в больницу.

В результате ДТП на ул. Заболотного в направлении Столичного шоссе образовался затор.

На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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