В Киеве горела баня, трое погибших

8 марта, 2021, 09:44

В Святошинском районе Киева произошел пожар в здании недостроенной бани, три человека погибли

Об этом сообщает пресс-центр ДСНС .

"8 марта в 1 час. 26 мин. в Святошинском районе в здании недостроенной бани (размером 10х8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 3 часа 10 мин. пожар ликвидирован ", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м2. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ДСНС.