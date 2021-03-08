В Киеве горела баня, трое погибших
8 марта, 2021, 09:44
В Святошинском районе Киева произошел пожар в здании недостроенной бани, три человека погибли
Об этом сообщает пресс-центр ДСНС .
"8 марта в 1 час. 26 мин. в Святошинском районе в здании недостроенной бани (размером 10х8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 3 часа 10 мин. пожар ликвидирован ", - говорится в сообщении.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м2. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ДСНС.
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