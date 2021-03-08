В Корее расследовали восемь смертей после вакцинации AstraZeneca
8 марта, 2021, 11:11
В Южной Корее обнародовали предварительные результаты расследования 8 смертей после прививки вакциной AstraZeneca
Об этом сообщает Reuters .
"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить связь между побочными реакциями после вакцинации и смертью", - сказал директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ин-Кен.
После нескольких смертей среди вакцинированных представители системы здравоохранения провели проверки. В частности, медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, которые имели побочные реакции после получения вакцины AstraZeneca.
В ходе расследования не нашлось доказательств того, что вакцинации сыграли роль в смерти больных.
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