В Корее расследовали восемь смертей после вакцинации AstraZeneca

8 марта, 2021, 11:11

В Южной Корее обнародовали предварительные результаты расследования 8 смертей после прививки вакциной AstraZeneca

Об этом сообщает Reuters .

"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить связь между побочными реакциями после вакцинации и смертью", - сказал директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ин-Кен.

После нескольких смертей среди вакцинированных представители системы здравоохранения провели проверки. В частности, медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, которые имели побочные реакции после получения вакцины AstraZeneca.

В ходе расследования не нашлось доказательств того, что вакцинации сыграли роль в смерти больных.