В Бухаресте протестовали против законопроекта об обязательной вакцинации

8 марта, 2021, 11:58

Сотни протестующих собрались в центре Бухареста, чтобы выразить протест против законопроекта об обязательной вакцинации, который обсуждается в парламенте

Об этом сообщает " Европейская правда ".

Демонстрация проходила перед зданием парламента и была организована Альянсом родителей и еще четырьмя ассоциациями. Собравшиеся заявили, что они недовольны тем, что проект закона о вакцинации людей в Румынии, обсуждаемый Палатой депутатов, включает положения об обязательной вакцинации.

К демонстрации также присоединились члены политической партии Альянс за Союз румын (AUR). Участники акции в большинстве своем не носили масок и не придерживались социальной дистанции.

Позже стало известно, что организаторам грозит штраф 7000 лей (около 1400 евро) за нарушение коронавирусных правил.