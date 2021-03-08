В Бухаресте протестовали против законопроекта об обязательной вакцинации
Об этом сообщает " Европейская правда ".
Демонстрация проходила перед зданием парламента и была организована Альянсом родителей и еще четырьмя ассоциациями. Собравшиеся заявили, что они недовольны тем, что проект закона о вакцинации людей в Румынии, обсуждаемый Палатой депутатов, включает положения об обязательной вакцинации.
К демонстрации также присоединились члены политической партии Альянс за Союз румын (AUR). Участники акции в большинстве своем не носили масок и не придерживались социальной дистанции.
Позже стало известно, что организаторам грозит штраф 7000 лей (около 1400 евро) за нарушение коронавирусных правил.
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