В британской королевской семье были опасения по поводу цвета кожи моего сына, - Меган Маркл

8 марта, 2021, 10:33

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи

Меган и ее супруг принц Гарри дали первое подробное интервью после отказа от выполнения обязанностей и отъезда из Великобритании, сообщает ВВС.

Двухчасовая беседа Опры с принцем Гарри и Меган Маркл вышла в эфир CBS 7 марта вечером. Принц Гарри рассказал, что их второй ребенок, которой сейчас беременна Меган, будет девочкой.

Меган сказала Опре, что когда она была беременна первым сыном - Арчи, ей сообщили, что он не получит титул принца и не получит охрану, как другие члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций.

"У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул как другие внуки ... ", - сказала Меган.

Опра спросила: "Как вы думаете, почему так произошло? Вы думаете, это из-за его расы? Я знаю, что это вопрос с подвохом".

"Я дам вам честный ответ. В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения ", - ответила Меган.

Опра уточнила, кто это говорил. Меган ответа на этот вопрос не дала, и ведущая задала свой вопрос снова.

Тогда Меган сказала: "Об этом было несколько разговоров" и добавила: "Это мне передал Гарри. Это разговоры, которые семья вела с ним. И мне кажется, очень трудно рассматривать их как отдельные инциденты".

Позже, когда к разговору присоединился принц Гарри, Опра спросила у него об этих вопросах, и он ответил: "Об этом разговоре я никогда не расскажу".

"В тот момент мне было просто неудобно, я был немного шокирован", - сказал Гарри и пояснил, что это произошло "в самом начале их отношений".

Принц также сказал, что больше всего его огорчил тот факт, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность Меган. Гарри напомнил, что против колониальных интонаций журналистов выступили более 70 членов парламента.

"Но никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно", - заявил он.

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