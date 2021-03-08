Уже сейчас надо искать третью страну, которая будет представлять нас в РФ после разрыва дипотношений, - Чалый
Об этом бывший посол Украины в США, заместитель главы Администрации президента Украины в 2014-15 годах Валерий Чалый заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Эспрессо.TV .
"Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. То есть надо подготовить это решение", - отметил дипломат.
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В частности, речь идет о том, консулы государства - партнера Украины могли бы выполнять функции нынешних украинских консулов на российской территории в случае их отзыва.
"В случае дальнейших шагов (России на Донбассе - ред.) надо немедленно принимать такое решение, обращаясь к какой-либо страны-посредника, которая бы представляла наши позиции по консульским вопросам", - пояснил Чалый.
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