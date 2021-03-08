Украинские промышленные гиганты обратились к НКРЕКП с призывом не повышать тариф на электроэнергию

8 марта, 2021, 15:15

Украинские промышленные гиганты обратились к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с призывом не повышать тариф на услуги по передаче электроэнергии для компании "Укрэнерго"

Согласно обнародованной на сайте регулятора постановлени. он должен вырасти с 293 грн до 316 грн. Несмотря на то, что за последние 5 лет тариф на передачу электроэнергии уже вырос на 500%.

Как подсчитали в "Полтавском горно-обогатительном комбинате" группы компаний FERREXPO, потери от роста тарифа составят 60000000 гривен. Для Мариупольского металлургического комбината - 20000000 гривен. Это фактически приостановит все запланированные инвестиционные программы.

"Хотим заметить, что неконтролируемый рост тарифов монополий уже привел к ограничению инвестиционных и операционных возможностей украинских предприятий и ставит прямую угрозу выполнению планов по капиталовложений в энергосберегающие и экологические проекты. В частности, речь идет и о проекты перехода на экологически чистое производство стали с замещением ископаемого топлива на энергию из альтернативных источников, при использовании которой выбросы двуокиси углерода значительно уменьшаются. Об аналогичных проектах уже заявили крупнейшие конкуренты украинских производителей на мировом рынке ", - саказано в обращении ЗАО Полтавский горно-обогатительный комбинат" к НКРЕКП от 5.03.2021.

НКРЕКП мотивирует повышение тарифа огромными долгами "Укрэнерго", которые возникли в том числе и из-за покрытия высоких "зеленых" тарифов.

Украинские промышленные гиганты категорически против дотирования незаконных сверхприбылей производителей "зеленой" энергии и называют это налоговым беспределом.