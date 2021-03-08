Украинки защищают страну на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, - Зеленский поздравил женщин с праздником 8 марта
Приветствие обнародовано на страницах президента в социальных сетях.
"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Я искренне поздравляю всех вас! Сегодня особый день и особый праздник. Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол", - написал президент.
По его словам, украинки защищают страну на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины.
"Одинаково успешны в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас", - добавил президент.
Он пожелал также женщинам менять мир и "оставаться при этом такими же прекрасными".
"С Международным женским днем! С праздником 8 Марта! ", - сказал Зеленский.
Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Я искренне поздравляю всех вас! Сегодня особый день и особый праздник. Это ...Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 8 мартом 2021
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