Украинки защищают страну на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, - Зеленский поздравил женщин с праздником 8 марта

8 марта, 2021, 12:06

Приветствие обнародовано на страницах президента в социальных сетях.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Я искренне поздравляю всех вас! Сегодня особый день и особый праздник. Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол", - написал президент.

По его словам, украинки защищают страну на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины.

"Одинаково успешны в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас", - добавил президент.

Он пожелал также женщинам менять мир и "оставаться при этом такими же прекрасными".

"С Международным женским днем! С праздником 8 Марта! ", - сказал Зеленский.