У госдачи Зеленского провели акцию в поддержку Сергея Стерненка и Андрея Антоненко
Акцию протеста транслировал 24 канал.
Акция началась в 17:00. Активисты развернули большой баннер с надписью "Молчание держит за решеткой". На акции собралось несколько сотен человек.
Активисты призвали Зеленского "вспомнить, что он президент демократической страны" и пообещали, что у президента "не получится прятаться за заборами и отмалчиваться в Офисе президента".
Во время акции активисты расклеили бумагу с призывами и лозунгами, связанными со Стерненко, Антоненко и полицией, написали на асфальте "Свободу Стерненко и Антоненко" и зажгли фаеры.
Кроме того, 9 марта активисты собираются прийти к гостинице "Президент" по ул. Госпитальной, 12 в Киеве, где будет проходить сбор судей со всей Украины для избрания членов Высшего совета правосудия. Активисты будут требовать изменений правил отбора членов ВРУ.
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