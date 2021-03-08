У госдачи Зеленского провели акцию в поддержку Сергея Стерненка и Андрея Антоненко

8 марта, 2021, 21:10

В понедельник, 8 марта, активисты провели акцию в поддержку Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также Сергея Стерненка, приговоренного к 7 годам заключения по обвинению в похищении человека

Акцию протеста транслировал 24 канал.

Акция началась в 17:00. Активисты развернули большой баннер с надписью "Молчание держит за решеткой". На акции собралось несколько сотен человек.

Активисты призвали Зеленского "вспомнить, что он президент демократической страны" и пообещали, что у президента "не получится прятаться за заборами и отмалчиваться в Офисе президента".

Во время акции активисты расклеили бумагу с призывами и лозунгами, связанными со Стерненко, Антоненко и полицией, написали на асфальте "Свободу Стерненко и Антоненко" и зажгли фаеры.

Кроме того, 9 марта активисты собираются прийти к гостинице "Президент" по ул. Госпитальной, 12 в Киеве, где будет проходить сбор судей со всей Украины для избрания членов Высшего совета правосудия. Активисты будут требовать изменений правил отбора членов ВРУ.

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